На "карантинні" 8 тисяч уже витратили 1 мільярд

Станом на 15 травня на виплати для підприємців і найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантинних обмежень пішов 1 мільярд гривень.

Про це повідомив прем'єр міністр України Денис Шмигаль на Фейсбуці.

"Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який знаходився в червоних карантинних зонах" , - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

ФОПи в регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави в розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія". Заявки приймаються до 18 травня включно.





