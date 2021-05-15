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На "карантинні" 8 тисяч уже витратили 1 мільярд

Субота, 15 травня 2021, 18:00
 

Станом на 15 травня на виплати для підприємців і найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантинних обмежень пішов 1 мільярд гривень. 

Про це повідомив прем'єр міністр України Денис Шмигаль на Фейсбуці. 

"Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який знаходився в червоних карантинних зонах" , - наголошується в повідомленні. 

Нагадуємо: 

ФОПи в регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави в розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія". Заявки приймаються до 18 травня включно.



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