Зеленський відкинув звинувачення щодо лояльності до влади нового керівництва НБУ
Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення щодо лояльності до влади нового керівництва НБУ та заявив, що звільнення попереднього голови Нацбанку було пов'язане з відсотками по кредитах для населення.
Про це він сказав на прес-коференції, відповідаючи на питання журналістів.
Журналіст liga.net зокрема, зазначив, що за останній рік - півтора правління Зеленського майже всі незалежні державні інституції стали менш незалежними, навівши приклад, зокрема, НБУ ("замінили керівництво на більш лояльне до влади").
"Про лояльний Нацбанк. Моя позиція - я підтримую незалежність Нацбанку, ви можете прямо запитати колишнього керівника НБУ пана Смолія, я до нього дуже нормально ставлюсь.
"Щодо звільнення голови НБУ. Ви знаєте, з чим я боровся, з тим, щоб були зменшені відсотки по кредитах. Це дуже непросто для нашого населення.
Що я отримав на сьогодні - я як президент це гарантував і отримав - замість 20-25%, які були до нового голови НБУ (я не хочу говорити, що це тільки його перемога, це перемога всього НБУ), програма 5-7-9% з'явилась", - відповів Зеленський.
"Зараз я борюсь з тим, щоб не тільки на словах працювала програма, яку я обіцяв - іпотека під 7%", - додав він.
Пана Кирила Шевченка - ви сказали щодо лояльності чи знайомих - я його не знав. Хочу нагадати, як і хто його обрав: перше, я запросив на зустріч до себе усіх представників комерційних банків України, держбанків, і наших міжнародних партнерів. Вони назвали 3 кандидатури - сказали, що будь-хто з цих трьох буде незалежним керівником НБУ. Одного з трьох обрала держава.
Я просто не зовсім розумію, в чому виявляється лояльність, про яку ви кажете... Якщо є кредити, які я обіцяв, нам більш нема де спілкуватись, який у нас може бути діалог від незалежної інституції. Тільки коли нам треба допомагати людям, бізнесу - ми збираємось на РНБО, там я всіх бачу", - додав президент.
Також він згадав питання прибутку НБУ.
"Зменшення прибутку інституції під назвою НБУ я не бачу, бюджет також не бачить", - заявив глава держави.
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Економічна правда
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