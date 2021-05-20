Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення щодо лояльності до влади нового керівництва НБУ та заявив, що звільнення попереднього голови Нацбанку було пов'язане з відсотками по кредитах для населення.

Про це він сказав на прес-коференції, відповідаючи на питання журналістів.

Журналіст liga.net зокрема, зазначив, що за останній рік - півтора правління Зеленського майже всі незалежні державні інституції стали менш незалежними, навівши приклад, зокрема, НБУ ("замінили керівництво на більш лояльне до влади").

"Про лояльний Нацбанк. Моя позиція - я підтримую незалежність Нацбанку, ви можете прямо запитати колишнього керівника НБУ пана Смолія, я до нього дуже нормально ставлюсь.

"Щодо звільнення голови НБУ. Ви знаєте, з чим я боровся, з тим, щоб були зменшені відсотки по кредитах. Це дуже непросто для нашого населення.

Що я отримав на сьогодні - я як президент це гарантував і отримав - замість 20-25%, які були до нового голови НБУ (я не хочу говорити, що це тільки його перемога, це перемога всього НБУ), програма 5-7-9% з'явилась", - відповів Зеленський.

"Зараз я борюсь з тим, щоб не тільки на словах працювала програма, яку я обіцяв - іпотека під 7%", - додав він.

Пана Кирила Шевченка - ви сказали щодо лояльності чи знайомих - я його не знав. Хочу нагадати, як і хто його обрав: перше, я запросив на зустріч до себе усіх представників комерційних банків України, держбанків, і наших міжнародних партнерів. Вони назвали 3 кандидатури - сказали, що будь-хто з цих трьох буде незалежним керівником НБУ. Одного з трьох обрала держава.

Я просто не зовсім розумію, в чому виявляється лояльність, про яку ви кажете... Якщо є кредити, які я обіцяв, нам більш нема де спілкуватись, який у нас може бути діалог від незалежної інституції. Тільки коли нам треба допомагати людям, бізнесу - ми збираємось на РНБО, там я всіх бачу", - додав президент.

Також він згадав питання прибутку НБУ.

"Зменшення прибутку інституції під назвою НБУ я не бачу, бюджет також не бачить", - заявив глава держави.

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Нагадаємо:

Незалежність НБУ, так само як і антикорупційних установ, є надважливим принципом для економічної та фінансової стабільності України і для продовження співпраці Києва з МВФ, заяаили в МВФ.

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

В ЄС заявили, що зберігають побоювання з приводу незалежності НБУ попри спадкоємність політики регулятора.

Економічна правда