Курс гривні до долара продовжує сильно підвищуватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 травня на рівні 27,44 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 18 травня – 33,44 гривні).

Нагадуємо:

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.

18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.

Економічна правда