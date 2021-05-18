Курс гривні до долара продовжує сильно підвищуватися
Вівторок, 18 травня 2021, 19:35
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 травня на рівні 27,44 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 18 травня – 33,44 гривні).
Нагадуємо:
18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.
18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.
Економічна правда
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