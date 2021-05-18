На сьогодні заборгованості із виплати субсидій немає – Мінсоцполітики

В Україні на сьогодні відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, а коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає Укрінформ.

"На сьогодні заборгованості із виплати житлових субсидій в країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни.

Наразі того ресурсу, який є, вистачає до початку опалювального періоду", - сказав він.

За його словами, Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту.

"Якби основною ідеєю була економія ресурсу, то не було б встановлено перехідного періоду (для призначення субсидій - ред.)", - додав він.

Нагадаємо:

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда