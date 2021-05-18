На сьогодні заборгованості із виплати субсидій немає – Мінсоцполітики
В Україні на сьогодні відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, а коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає Укрінформ.
"На сьогодні заборгованості із виплати житлових субсидій в країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни.
Наразі того ресурсу, який є, вистачає до початку опалювального періоду", - сказав він.
За його словами, Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту.
"Якби основною ідеєю була економія ресурсу, то не було б встановлено перехідного періоду (для призначення субсидій - ред.)", - додав він.
Нагадаємо:
У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.
З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.
Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.
Економічна правда
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