Банки підписали 217 договорів за "Доступною іпотекою 7%"
Станом на 5 травня за програмою "Доступної іпотеки 7%" уповноважені банки видали 217 іпотечних позик на суму 182,24 млн грн, переважно йдеться про вторинний ринок.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Угоди на первинному ринку нерухомості становили 28,92%, на вторинному – 71,08%.
Уповноваженими банками розглядаються 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410,74 млн грн, з яких 26,61% становить первинний ринок і 75,39% – вторинний.
Найбільше кредитів видали у Києві (43,0%) та області (34,4%). Далі розташувалася Харківська (8,7%) та Львівська (8,4%) області.
Попри карантинні обмеження та передсвяткові дні, у порівнянні з даними початку минулого тижня кількість виданих кредитів зросла на 25%, кількість заявок – на 15%.
Наразі до програми долучені 14 банків.
Читайте також: Чи доступна іпотека Зеленського? Як журналісти ЕП брали кредит під 7% і що з цього вийшло
Іпотека від Зеленського: як взяти кредит під 7% та які існують ризики
Іпотека не для всіх. Хто отримає житло від Зеленського під 5% за новою програмою
Нагадуємо:
За перший місяць дії програми "Доступна іпотека 7%" банки підписали 59 договорів на 43 млн грн - загалом за цей період банки отримали 212 заявок.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua