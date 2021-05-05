Банки підписали 217 договорів за "Доступною іпотекою 7%"

Станом на 5 травня за програмою "Доступної іпотеки 7%" уповноважені банки видали 217 іпотечних позик на суму 182,24 млн грн, переважно йдеться про вторинний ринок.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Угоди на первинному ринку нерухомості становили 28,92%, на вторинному – 71,08%.

Уповноваженими банками розглядаються 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410,74 млн грн, з яких 26,61% становить первинний ринок і 75,39% – вторинний.

Найбільше кредитів видали у Києві (43,0%) та області (34,4%). Далі розташувалася Харківська (8,7%) та Львівська (8,4%) області.

Попри карантинні обмеження та передсвяткові дні, у порівнянні з даними початку минулого тижня кількість виданих кредитів зросла на 25%, кількість заявок – на 15%.

Наразі до програми долучені 14 банків.

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Нагадуємо:

За перший місяць дії програми "Доступна іпотека 7%" банки підписали 59 договорів на 43 млн грн - загалом за цей період банки отримали 212 заявок.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда