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Офіційний курс на 17 травня: гривня ослабла до євро

П'ятниця, 14 травня 2021, 19:30
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 травня на рівні 27,61 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,48 грн (на 14 травня – 33,37 гривні).

Нагадуємо:

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 14 травня на рівні 27,63 гривні.

Економічна правда

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