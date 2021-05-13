Курс гривні до долара не змінився
Четвер, 13 травня 2021, 20:45
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 14 травня на рівні 27,63 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,37 грн (на 13 травня – 33,50 гривні).
Нагадуємо:
13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,63 - 27,65 гривні.
13 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Економічна правда
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