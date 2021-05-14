Українські євробонди вперше розміщені на Лондонській фондовій біржі

Українські суверенні євробонди вперше розміщені на Лондонській фондовій біржі - 13 травня відбулась віртуальна церемонія допуску до торгів нових 8-річних єврооблігацій України на 1,25 млрд дол.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

"Ми раді оголосити про перший випуск українських державних облігацій на Лондонській фондовій біржі.

Цей випуск єврооблігацій демонструє підтримку України з боку глобального інвестиційного співтовариства у часи нестабільності", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо:

Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол (із погашенням в 2029 році) із дохідністю в 6,875%.

Україна 30 квітня провела розрахунки за новим випуском єврооблігацій на 1,25 млрд дол з погашенням у 2029 році - найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, США та країн континентальної Європи.

Економічна правда