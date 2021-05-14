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Профільний комітет Ради підтримав "податковий" законопроєкт Дія City

П'ятниця, 14 травня 2021, 13:20
 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та рекомендував Раді прийняти його за основу.

Про це повідомляє прес-служба Дія City.

За словами голови комітету Данила Гетманцева, при підготовці до другого читання проєкт закону буде доопрацьований.

"Проєктом закону запроваджується низка заходів щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії. Зокрема, спеціального режиму оподаткування резидентів Дія City – ІТ-компаній та доходів їх працівників і залучених гіг-спеціалістів.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документом закладаються передумови для збільшення інвестиційної привабливості України та очікується посилення конкурентоспроможності країни на світовому ринку ІТ-послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що резиденти Дія City зможуть на власний розсуд вибирати між сплатою податку на виведений капітал (ПнВК) у розмірі 9% або податку на прибуток (18%).

Для платників ПнВК з 2024 року будуть встановлені обмеження щодо роботи з ФОП 3-ї групи. Так, з 2024 року витрати на платників єдиного податку не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року - 20%.

Законопроєкт також передбачає встановлення 0%-го податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City, за умови, якщо вона володіла часткою більше 1 року. Аналогічний податок діятиме на дохід фізичних осіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки.

"Проєкт закону також запроваджує податкову знижку для фізосіб у разі придбання частки в компанії-стартапі, що є резидентом Дія City. Її розмір залежатиме від суми угоди.

Спеціальний режим оподаткування окремих доходів працівників та гіг-спеціалістів резидентів Дія City передбачає, що ставка ПДФО становитиме 5%, ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати, військовий збір - 1,5% (від зарплати працівника чи винагороди гіг-працівника)", - додали у прес-службі.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про запровадження в Україні спеціального правового режиму "Дія.City".

Детальніше читайте за посиланням: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок

Економічна правда

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податки "Дія" IT Рада

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