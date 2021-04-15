Верховна Рада зробила крок до запуску спецрежиму в IT

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про запровадження в Україні спеціального правового режиму "Дія.City".

Відповідне рішення підтримали 227 нардепів.

Законопроектом передбачено впровадження особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.

Також зараз обговорюється з IT-компаніями можливість резидентам Дія.City продовжувати роботу з ФОПами, але за умови, що їхня кількість не перевищуватиме близько 50%.

У законопроєкті зазначені критерії, за якими IT-компанії зможуть отримати резидентство Дія.City. Так, резидентом Дія.Сіті може бути юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця здійснення господарської діяльності, яка одночасно відповідає таким вимогам:

здійснює виключно види діяльності ІТ-індустрії; середньомісячна зарплати працівників компанії становить 1 200 євро; середньооблікова кількість її працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця становить не менше, ніж 9 осіб; сума її кваліфікованого доходу, отриманого за перші три місяці набуття статусу резидента Дія.Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за цей період, а сума її кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування в статусі резидента Дія.Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за той самий період (за наявності загального доходу).

Детальніше читайте за посиланням: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок

Економічна правда