Гривня дещо зміцніла на закритті міжбанку
13 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,61 - 27,63 гривні;
Євро – 33,39 - 33,42 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,73 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,53 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,66 гривні, євро - 33,21 - 33,34 гривні.
Нагадуємо:
13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,63 - 27,65 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 травня на рівні 27,63 гривні.
Економічна правда
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