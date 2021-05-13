Банки продовжили позбавлятися проблемних кредитів, але повільно – НБУ

У першому кварталі 2021 року продовжувало зростати кредитування бізнесу та населення, а банки зменшили частку непрацюючих кредитів до 39,9%.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору Нацбанку.

Так, портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зріс на 5.3% за I квартал та на 5.8% у річному вимірі. Водночас, валютні кредити зменшилися в доларовому еквіваленті на 2.9% за I квартал та 7.4% у річному вимірі.

Прискорилося зростання чистих гривневих кредитів фізичним особам – на 6.0% за I квартал цього року та на 8.2% р/р. В обох сегментах переважали приватні банки.

Частка непрацюючих кредитів за I квартал знизилася на 1,1 в. п. до 39.9%. "Банки списали значно менше непрацюючих кредитів, ніж у попередньому кварталі", – додали у НБУ.

Також, у І кварталі тривав приріст гривневих депозитів населення – на 2.6% (24.2% р/р), найсуттєвіше – у банках з приватним та іноземним капіталом. Обсяг валютних вкладів фізичних осіб суттєво не змінився. Строкові депозити зростали швидше за вклади на вимогу.

Кошти бізнес-клієнтів у національній валюті сезонно зменшилися у I кварталі після стрімкого зростання у IV кварталі 2020 року. У березні приплив коштів у гривні відновився.

Водночас, валютні кошти бізнесу в доларовому еквіваленті збільшилися на 6.4% за І квартал. Як наслідок, рівень доларизації коштів клієнтів зріс на 0.3 в. п. (до 38.3%).

Кошти клієнтів формують майже 85% зобов’язань і залишаються основою фондування банків.

Крім того, банки скорочували мережу своїх відділень: найбільше філіалів закрили державні банки (81 включно із Приватбанком), 6 – іноземні банки. Лише приватні банки відкривали нові філії (+27).

Нагадуємо:

Банки відновили обсяги кредитування бізнесу та населення в останньому кварталі 2020 року, рівень доларизації економіки впав до 38%.

Протягом січня-березня 2021 року українські банки заробили 10,9 мільярдів гривень чистого прибутку – це вп’ятеро більше за результат останнього кварталу минулоріч.

Економічна правда