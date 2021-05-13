Глава МінАПК про норму 2 гектари кожному українцю: Придуманий чиновниками самообман
Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що норма про право кожного українця безкоштовно отримати 2 га землі є фікцією та обманом, на основі якого чиновники отримують корупційну ренту.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ.
"Норма закону є, а реалізації фактично немає по одній простій причині: по 2 га для більш ніж 40 млн українців це 80 млн га землі. В нас її просто фізично немає стільки.
Цей самообман був придуманий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову", - підкреслив Лещенко.
За його словами, чиновники говорять українцям, які хочуть отримати землю, щоб вони оформляли землевпорядну документацію, а потім беруть хабарі за виділення землі.
За словами міністра, "за 20 років була сформована дуже чітка корупційна рента": ввели землевпорядну експертизу, дозвільну документацію, численні довідки та дозволи. Для будь-яких дій, пов’язаних з землею, потрібна велика кількість різних документів.
"Кожен документ - це корупційна рента", - вважає Лещенко.
Він додав, що всю землю, яка була в розпорядженні Держгеокадастру, передали в комунальну власність.
"Якщо громада хоче надати землю під безоплатну приватизацію, вона може це зробити двома третіми голосів від кількісного складу ради, обраної народом", - пояснив він.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.
Норми безоплатної передачі земельних ділянок українцям до 2 гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу - вони є чинними і не можуть бути скасовані, заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
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