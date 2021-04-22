"Зрада скасовується": Норми про безоплатні 2 гектари землі є чинними – представник уряду

Норми безоплатної передачі земельних ділянок українцям до 2 гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу - вони є чинними і не можуть бути скасовані.

Про це написав у Telegram та заявив у коментарі "РБК-Україна" представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Зрада про "скасування права на безкоштовні 2 га землі" скасовується. Тому що є Земельний кодекс України і чинна стаття 121 зокрема", - написав він у Telegram.

У коментарі виданню Мокан зазначив, що норми безоплатної передачі земділянок громадянам до 2 гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу. За його словами, вони є чинними і не можуть бути скасовані.

Також він розповів, що підтриманий 21 квітня урядом законопроєкт про консолідацію земель може розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок.

Відповідні зміни пропонуються до статті 5 закону "Про особисте селянське господарство".

"Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте селянське господарство не лише на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, і навіть на несільськогосподарських землях", - заявив нардеп.

Зокрема, за його словами, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

Очікується, що такі законодавчі зміни можуть стимулювати ведення високотоварного господарства.

Мокан додав, що запропонований законопроєкт дасть змогу усунути різноманітні недоліки землекористування та сприятиме встановленню ринкової вартості земділянок с/г призначення.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.

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