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Україна домовляється з французькою Alstom про модернізацію потягів

Середа, 28 жовтня 2020, 10:15
 

Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним виконавчим директором компанії ALSTOM Анрі Пупар-Лафаржем перспективи співпраці в залізничній галузі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Попри коронакризу, яка триває в усьому світі, економіки країн повинні розвиватися, і фундаментом для цього є спільні проєкти. Для нас у пріоритеті проєкти, орієнтовані на додану вартість та збільшення кількості робочих місць. Саме тому інфраструктурні проєкти є важливими для України", – наголосив Зеленський.

За його словами, українська залізниця протяжністю близько 22 тис. км є однією з найбільших у Європі.

У свою чергу Анрі Пупар-Лафарж зауважив, що компанія розглядає співпрацю не лише в частині модернізації рухомого складу української залізниці, а й як тривале співробітництво для технічного обслуговування парку локомотивів та створення в Україні робочих місць. 

"Забезпечення локалізації частини виробництва в Україні дозволить не лише стимулювати розвиток вітчизняного промислового потенціалу, а й допоможе українським виробникам з виходом на експортні ринки через включення у глобальні ланцюги постачання", - йдеться у повідомленні.

Французька машинобудівна компанія ALSTOM є одним зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту.

Нагадуємо:

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC. 

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Наразі частка електрифікованих колій "Укрзалізниці" становить 47%, при цьому парк електровозів налічує близько 800 одиниць, їх середній вік дорівнює 39,2 рокам, а зношеність - 92%.

Економічна правда

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залізниця інфраструктура

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