Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт "Укрспирту"

Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Караванського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт" - онлайн-аукціон відбудеться 7 червня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Стартова ціна лоту - 23,1 млн грн.

Зазначається, що підприємство було засноване в 1837 році і пройшло чергову модернізацію в 2019 році. Активи зосереджені в двох селищах на Харківщині: Караван та Барчани.

"До об'єкту приватизації входять будівлі та споруди загальною площею 11980,5 м², серед яких: адміністративний корпус, виробничі корпуси, склади, майстерні, вуглекислотний цех, спиртосховища та зерносховища тощо. Наявне основне технологічне обладнання, а також всі необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізація та під'їзні шляхи", - йдеться у повідомленні.

При цьому, перелік майна, що буде виставлене на онлайн-аукціон, складається з 668 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Загальна площа земельних ділянок - 78,5 га.

Прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 6 червня 2021 року.

Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 заводів, що об'єднані в концерн "Укрспирт".

Детальніше про Караванське МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт" - за посиланням.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Мишковицьке МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами якого до держбюджету мають надійти 181 млн грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Дубов'язівське МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирту" за 108 млн грн, які мають надійти до бюджету.

Ще один завод ДП "Укрспирту", Тхорівське місце провадження діяльності, "пішов з молотка" за 75 мільйонів гривень.

Вишняківське місце провадження діяльності повторно виставили на аукціон, завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 101,2 млн грн - на першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.

Економічна правда