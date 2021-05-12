Прем'єр: "Укрпошта" і далі доставлятиме пенсії у населені пункти без банкоматів

"Укрпошта", як і раніше, буде доставляти пенсії у ті населені пункти, де з об'єктивних причин не можна перевести на отримання виплат через банківські картки.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на брифінгу після засідання уряду, відповідаючи на питання журналістів.

"Це важливе питання. Ми дійсно вже не одну зустріч і не одну нараду провели. По-перше, Укрпошта закупила і завершує цього року організацію так званих мобільних відділень - більше 500 авто, які підвозять документи, поштові відправлення і, зокрема, і кошти.

Друге - це продовження цієї стратегії, яка була розпочата в державі - "пенсія на картки". Тобто ми забираєм готівку там, де це зручно. Етапність така: великі міста, далі міста з населенням 100 тисяч і більше. У тих населених пунтках, де густота не дозволяє, наприклад, мати банківське відділення або мати щонайменше банкомат, звичайно, там пенсія буде привозитись через пошту, як і було", - пояснив прем'єр.

"Ми пенсіонерам даєм право мати картку там, де це зручно і де можливо отримати цю послугу з карткою. Там, де це на сьогодні з об'єктивних причин неможливо, звичайно, Укрпошта буде привозити, як і привозила до цього часу. Тобто тут ніяких загроз чи якоїсь кризи, сенсації немає", - додав він.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

З 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

Економічна правда