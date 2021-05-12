Ціни на пальне у роздрібних мережах зросли перед початком декларування

Роздрібні мережі АЗС з 11 на 12 травня підняли ціни на бензини і дизельне пальне у середньому на 24 коп/л, з 12 травня АЗС повинні декларувати уряду підвищення цін на понад 1%.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Так, у цінах автозаправних станцій відбулися наступні зміни:

на WOG і ОККО бензини подорожчали на 1 грн/л: А-92 – до 30,99 грн/л, А-95 – до 31,99 грн/л;

у мережі "Маркет" бензини додали по 1,2 грн/л;

на станціях UPG і "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 20 коп/л;

Motto відкоригувала ціни всіх видів палива на 8-12 коп/л;

пальне у мережі Chipo подорожчало в середньому на 28-50 коп/л: А-92 – до 28,48 грн/л, А-95 – до 29,48 грн/л, ДП – до 27,24 грн/л.

Середня ціна по країні бензину А-92 5 травня становила 28,33 грн/л, А-95 зріс у ціні до 29,34 грн/л.

Зазначається, що українські роздрібні мережі розпочали перегляд цін минулого тижня через зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 дол/барель до 69 дол/барель, а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

Дрібногуртові партії дизельного палива в Україні за відповідний період подорожчали на 10%, до 24,02 грн/л, бензину – на 8%, до 26,56 грн/л і 27,42 грн/л за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.

Нагадуємо:

Роздрібні мережі АЗС (з 30 квітня по 7 травня) підняли ціни на бензини і дизельне паливо в межах 0,40-1 грн/л.

Кабмін опублікував постанову, згідно якої окремі види палива вносяться до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість – за 20 днів до збільшення ціни на 1% та більше зміни потрібно декларувати уряду..