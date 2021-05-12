"Аркада": Екс-заступниці Паливоди повідомили про підозру у розтраті 22 мільйонів

Колишньому першому заступнику голови правління банку "Аркади" повідомили про підозру у розтраті 22 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, не називаючи прізвище особи.

За даними джерел ЕП, йдеться про Любов Воробйову.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру екс-першому заступнику голови правління АТ АКБ "АРКАДА" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, екс-головою правління АТ АКБ "АРКАДА" спільно з першим заступником організовано та налагоджено механізм протиправної розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб", - йдеться у повідомленні прокуратури.

"Вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становить від 169,75 грн до 190,55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями.

Разом з тим, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм банком прийнято рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів, однак, банком безпідставно повернуто довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих коштів", - додали у відомстві.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що правоохоронці повідомили про нову підозру - у розтраті 22,7 мільйона гривень - ексголові правління банку "Аркада" Костянтину Паливоді.

Спільникам власника визнаним неплатоспроможним банку "Аркада" Костянтина Паливоди повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

3 вересня Паливоді повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

Економічна правда