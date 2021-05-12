"Доступна іпотека 7%": банки видали 238 кредитів на 200 мільйонів

Уповноважені банки з виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом 11 травня підписали 238 кредитних договорів на загальну суму 200,704 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

При цьому, 71,34% позик видали на вторинному ринку, 28,66% - на первинному.

"Уповноваженими банками розглядаються 517 заявок на участь у програмі на загальну суму 455,474 млн грн, з яких 23,5% становить первинний ринок і 76,5% - вторинний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у програмі задіяно 21 регіон та м. Київ.

Відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів найактивнішими у минулому тижні були:

м. Київ (36,16%)

Київська обл. (26,71%)

Харківська обл. (7,01%)

Львівська обл. (6%)

Рівненська обл. (3,95%).

"14 уповноважених банків, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо", - заявили у Мінфіні.

У відомстві додали, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

За перший місяць дії програми "Доступна іпотека 7%" банки підписали 59 договорів на 43 млн грн - загалом за цей період банки отримали 212 заявок.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

Станом на 5 травня за програмою "Доступної іпотеки 7%" уповноважені банки видали 217 іпотечних позик на суму 182,24 млн грн, переважно йдеться про вторинний ринок.

Економічна правда