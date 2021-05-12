За минулий тиждень банки видали "теплих кредитів" на 28 мільйонів

Минулого тижня ще близько 700 родин залучили 28,3 млн грн "теплих кредитів", загальна сума отриманих домогосподарствами кредитів у цьому році сягнула 301,7 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зокрема, минулого тижня 26,8 млн грн залучили на енергоефективні заходи у приватних будинках, 1,5 млн грн - на встановлення твердопаливних котлів.

"Зі старту програми наприкінці березня і по сьогодні нею скористалися 7588 сімей.

Дані моніторингу, що проводить Держенергоефективності, вкотре підтверджують, українці продовжують готуватися до наступного опалювального сезону, а державна підтримка заохочує їх до цього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.

У перший тиждень роботи програми "теплих кредитів" у цьому році нею скористались 797 сімей - вони отримали майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи.

За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.

Економічна правда