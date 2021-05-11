Мобільні оператори запустили 4G на останній станції київського метро

Українські мобільні оператори запустили 4G на останній станції столичного метро - на "Теремках": відтепер 4G інтернет доступний на всіх станціях метро. Про це повідомляє прес-служба Vodafone Ukraine у Facebok.

"Наступна станція з 4G покриттям. І всі наступні також!

Тепер швидкісний 4G інтернет працює на всіх станціях київського метро, адже відбулося підключення останньої з них - Теремки", - йдеться у повідомленні.

Для роботи 4G в метро Києва оператори "Київстар", Vodafone Україна і lifecell використовують спільне обладнання від компанії Huawei.

Нагадаємо:

З 5 березня 2020 року три мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко". Це перша станція столичної "підземки", де став доступний швидкісний мобільний інтернет.

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell спільно з компанією Huawei запустили 4G-зв'язок іще на семи станціях київського метро та в тунелях між ними.

Економічна правда