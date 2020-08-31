Всі розділи
Укр / Рус

Мобільні оператори запустили 4G ще на 7 станціях київського метро

Понеділок, 31 серпня 2020, 12:13
 

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell спільно з компанією Huawei запустили 4G-зв'язок іще на семи станціях київського метро та в тунелях між ними.

Про це повідомив оператор "Vodafone Україна" передає Інтерфакс-Україна.

В понеділок, зокрема, 4G з'явився на станціях: "Хрещатик", Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац Україна" і "Палац Спорту", а також "Кловська" і "Печерська".

Разом із тими станціями, які були запущені раніше, 4G-зв'язок мобільних операторів уже працює на 22 станціях із 46 підземних.

Згідно з релізом, покрити 4G-зв'язком усі станції метро планується до кінця цього року.

Як повідомлялося, 4G на першій станції метро ("Академмістечко") оператори запустили у березні.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

мобільний зв'язок 4G Київ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Raiffeisen Bank запустив додаток для бізнес-операцій ФОПів 28 серпня 2020, 15:35
Мобільні оператори підключили 4G для півмільйона українців за місяць 11 серпня 2020, 09:00
Держрегулятор зв'язку знизив ставку інтерконекту та очікує зниження вартості дзвінків 19 травня 2020, 18:48
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!