Прем'єр: Після запуску ринку вартість землі може зростати від 2 до 5 разів

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що після запуску ринку землі протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами прем'єра, у підготовці до запуску ринку землі "все йде за планом".

"Все йде за планом, дякую Верховній Раді, надзвичайно складно прийнятий законопроєкт 2194, очікуємо прийняття законопроєкту 2195, який розкриє можливість електронних торгів землею. Ми дивимося на аналогію щодо запровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів.

Це дуже добре, тому що це капіталізує нашу державу і землю українців, якою вони володіють. Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля - продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі", - зазначив Шмигаль.

"Тому я впевнений, що з 1 липня ми зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому. Це точно збагатить нашу державу, економіку і наших людей", - додав він.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи.

Вартість одного гектару землі після відкриття ринку сільгоспземель, котре заплановане на 1 липня 2021 року, становитиме "в районі 2 тисяч доларів", раніше заявляв міністр агрополітики Роман Лещенко.