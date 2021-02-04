Голова МінАПК про вартість гектару землі після відкриття ринку: Десь в районі 2 тисяч доларів

Вартість одного гектару землі після відкриття ринку сільгоспземель, котре заплановане на 1 липня 2021 року, становитиме "в районі 2 тисяч доларів".

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

"На моє глибоке переконання, десь в районі 2 тисяч доларів буде вартість гектара землі в Україні", - підкреслив він.

Лещенко назвав запуск ринку найголовнішим завданням на посаді міністра.

Він переконаний, що 1 липня ринок запрацює.

"Буде, буде, даю слово…" - сказав Лещенко.

Він також заявив, що "передумов до великого ажіотажу по продажу землі" немає.

"Купівля землі сьогодні є набагато вигіднішою транзакцією, ніж купівля однокімнатної квартири в Києві. Сьогодні в Україні немає земель сільськогосподарського призначення, які не обробляються.

Навіть на пісках Житомирщини у нас люди обробляють землю, тому що це високомаржинальний прибутковий бізнес. І сьогодні оренда землі в Україні не менша 150 доларів за гектар. І вона кожен рік росте. Безумовно, цей пасивний дохід цікавий усім", - заявив міністр.

За його словами, "земля - це краще від будь-якого депозиту", оскільки її капіталізація "росте кожного року, і орендна плата росте кожного року".

Нагадаємо:

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Документ передбачає скасування з 1 липня 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

Що передбачає закон:

Перше. У перші два з половиною роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. З 2024 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки, як було передбачено останнім проєктом.

Друге. З 1 липня 2021 до 2024 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

Третє. Продаж державних та комунальних земель заборонено.

Четверте. Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі.

П'яте. Іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму.

Шосте. Передбачене переважне право орендаря на купівлю. Орендар має можливість передати переважне право на придбання ділянки іншій особі, але про це повинен бути письмово повідомлений власник.

Сьоме. Мінімальна ціна – не менше нормативної грошової оцінки. До 2030 року.