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За програмою 5-7-9 за минулий тиждень видали кредитів 2,2 мільярди, в уряді кажуть що це найвищий рівень за весь період

Субота, 1 травня 2021, 18:00
 
За програмою 5-7-9 видали кредитів 2,2 мільярди гривень, це найвищий рівень від початку роботи програми.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбук.

"Програма пільгових кредитів "5-7-9" вийшла на найбільший рівень від початку її роботи" - зазначається в повідомленні.

Також вказується, що за минулий тиждень видано кредитів на 2,2 млрд гривень.

За останній рік український малий та середній бізнес отримав дешевих кредитів на майже 40 млрд гривень.

Нагадаємо:

55% кредитного портфелю програми "Доступні 5-7-9%" припадає на сільгосппідприємства.

Кредити 5-7-9% не стали інструментом розвитку бізнесу: на що пішли кошти платників податків




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кредит Шмигаль

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