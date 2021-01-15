"Доступні кредити 5-7-9%": які галузі найчастіше користуються програмою

55% кредитного портфелю програми "Доступні 5-7-9%" припадає на сільгосппідприємства.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані Мінфіну.

Зазначається, що станні дані Фонду розвитку підприємництва на 11 січня показують такий розподіл кредитів за програмою:

сільське господарство - 55%;

торгівля – 18 %

промисловість – 16 %

послуги – 8 %

будівництво – 2 %

інші галузі – менше 2%

"За час програми залучені банки видали 7 678 позик, але одне підприємство може отримувати кілька кредитів, якщо їхня загальна сума не перевищує 1,5 мільйона гривень.

Як зазначають у міністерстві, карантинні обмеження 2020 року не знизили цікавість підприємців до пільгових кредитів. Навпаки, за спостереженнями відомства, через зміни в програмі, які передбачають отримання кредиту на фінансування оборотного капіталу та рефінансування вже наявної заборгованості перед банками, попит на участь у ній зріс", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 11.01.2021 кредити на рефінансування складають більше 62 % кредитного портфелю програми - понад 11 мільярдів гривень, у той час як кредити на інвестиційні цілі та на антикризові цілі (фінансування оборотного капіталу та на виробництво лікарських/медичних засобів) складають по близько 19 % кредитного портфеля", - додали у Мінфіні.

Зазначається, що міністерство наразі не фіксувало випадків порушення умов програм у частині протермінування виплат за кредитами або нецільового використання отриманих коштів.

При цьому, умови програми дозволяють відтермінувати виплати за кредитом до 12 місяців, але не пізніше як до 31 грудня 2021 року.

Загалом від початку програми банки-учасники програми "5-7-9" видали 17,8 мільярда гривень позик.