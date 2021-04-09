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Нацбанк посилив курс гривні на 12 квітня

П'ятниця, 9 квітня 2021, 20:21
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 27,91 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,23 грн (на 9 квітня – 33,14 гривні).

Нагадуємо:

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,98 гривні.

Економічна правда

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