Мінекономіки: Дефіциту продуктів на внутрішньому ринку немає

У Мінекономіки повідомили, що світове зростання цін на продовольство зокрема стосується й України, та наразі значних цінових коливань не спостерігається.

Про це повідомляється на сайті відомства.

У Мінекономіки нагадали, що для забезпечення цінової стабільності уряд підписав меморандум з трейдерами і переробниками базової сировини (зернових) щодо стабільності запасів продукції. Наразі " жодних проблем з фізичною наявністю продуктів харчування немає".

Крім того, для стабілізації цін на цукор, Мінекономіки на початку березня видало ліцензії на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю, що становить 10% річного внутрішнього споживання. У планах – ліцензії на імпорт ще 50 тисяч тонн. Також за перший квартал 40 тисяч тонн ввезено за нульовою ставкою мита у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Мінекономіки продовжує щоденний моніторинг 21 позиції продуктів харчування істотної соціальної значущості. Відомству також декларують підвищення цін на продукти на 5% і більше протягом тижня.

"Станом на сьогодні ситуація залишається стабільною: жодного дефіциту продуктів на внутрішньому ринку не спостерігається, також відсутні значні цінові коливання на продукти харчування", – підсумували у Мінекономіки.

Нагадуємо:

У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.

Світові ціни на продовольство зростають десятий місяць поспіль – індекс Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) зріс на 2,1% у березні до найвищого рівня з 2014 року.

Економічна правда