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За рік яйця подорожчали на 109% – Держстат

П'ятниця, 9 квітня 2021, 16:20
 

За рік - з березня 2020 року по березень 2021 року - ціни на яйця зросли на 109,1%.

Про це свідчать дані Держстату.

У березні 2021 року яйця порівняно з груднем 2020 року подорожчали на 14,5%, а порівняно з лютим 2021 - подешевшали на 0,6%.

Водночас у першому кварталі цього року порівняно з 1 кварталом 2020 - яйця подорожчали на 78,9%.

Нагадаємо:

У січні-лютому 2021 року виробництво яєць в Україні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилось на 16,1% - до 2,03 млрд штук.

У 2020 році ціни на цукор, яйця та олію зросли на 54,7%, 52,3% та 25,6% відповідно.

У Торгово-промисловій палаті зазначили, що за останні півроку внутрішні ціни на пшеницю, жито, кукурудзу зросли за всіма позиціями з 3,7-4,7 тис грн до майже 9 тис грн за тонну. Саме на зерно приходиться до 60% собівартості одного яйця.

У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.

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