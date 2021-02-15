Ціни на цукор та яйця зросли на 50% за рік

У 2020 році ціни на цукор, яйця та олію зросли на 54,7%, 52,3% та 25,6% відповідно.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

У найбільшій роздрібній мережі супермаркетів "АТБ" повідомили, що лише з листопада вартість цукру зросла на 11%, борошна – на 18% (очікується ще на 10%), макаронних виробів – на 13%, гречки – на 10%, гороху – на 15%, молока – на 5-10%, масла – на 5%. Яйця в "АТБ" подорожчали на 50%.

Ціни ростуть як для роздрібних покупців, так і для оптових.

У Торгово-промисловій палаті зазначають, що за останні півроку внутрішні ціни на пшеницю, жито, кукурудзу зросли за всіма позиціями з 3,7-4,7 тис грн до майже 9 тис грн за тонну. Саме на зерно приходиться до 60% собівартості одного яйця.

Ще кілька місяців тому борошно коштувало дешевше, ніж зараз коштує зерно, з якого воно виробляється.

"Аналогічна ситуація на ринку цукру. Внутрішні ціни на цукор на 30-40% перевищують світові ціни, і навіть при цьому законтрактувати цукор українські виробники кондитерських і хлібопекарських виробів, морозива та інші на внутрішньому ринку не можуть", – зазначають у ТПП.

Зростання цін прискорює інфляцію. Як свідчать дані Держстату, за січень ціни в середньому зросли на 1,3%, у порівнянні з попереднім місяцем, і на 6,1% – у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"За вирахуванням сезонної складової споживчі ціни у січні підвищились на 1%, що є значним зростанням як для одного місяця. І хоча зростання вартості олії, цукру та овочів уповільнилося, їх внесок, доповнений черговим збільшення ціни на яйця, зумовив зростання індексу цін на продовольчі товари на 1,4% за місяць", – зазначає керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Юрій Шоломицький.

Про причини подорожчання продуктів харчування читайте за посиланням: "Золоті" яйця, дорога олія і цукор: Чому в Україні ростуть ціни на продукти

Економічна правда