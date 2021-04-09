У Мінекономіки оцінили падіння економіки у січні-лютому

За оцінкою Міністерства економіки ВВП України у перші два місяці 2021 року скоротився на 2,8%, відновлення може початися у другому кварталі.

Про це йдеться в Огляді економічної активності Мінекономіки.

"Послаблення протиепідеміологічних обмежень з переходом до норм адаптивного карантину у лютому після січневого локдауну сприяли частковому відновленню виробничої активності окремих суб’єктів економічної діяльності", – кажуть у Мінекономіки.

Водночас, мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаженість виробників дією перманентних карантинних заходів та непередбачуваність введення чергових обмежень продовжує стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності.

Зведений індекс виробництва у січні-лютому цьогоріч скоротився на 4,2%.

Зазначається, що швидкість економічного відновлення залежатиме від тривалості та ступеню жорсткості карантинних обмежень. "Наразі, вочевидь, у І кв. 2021р. збережеться негативна динаміка розвитку, а відновлення розпочнеться тільки починаючи з ІІ кв. з урахуванням низької бази порівняння минулого року та поширення процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни", – пояснили у відомстві.

Так, у січні-лютому скоротились показники промисловості через "зниження економічної активності та попиту на продукцію галузі, дію протекціоністських заходів, низькі врожаї с/г культур, інвестиційну паузу та високу конкуренціію з боку імпортних аналогів окремої промислової продукції".

На будівництво вплинули несприятливі погодні умови й зниження попиту. Транспорт постраждав внаслідок падіння у сфері пасажирських перевезень в умовах дії обмежень в більшості країнах світу та зменшення обсягів вантажних перевезень на тлі млявої економічної активності. Також вплинуло погіршення ситуації у трубопровідному транспорті на тлі зниження попиту на транзитні послуги української ГТС з боку країн ЄС.

Сільське господарство втратило у показниках через здорожчення кормової бази у тваринництві, спалахи пташиного грипу.

Натомість, "зросла" серед секторів лише внутрішня торгівля в умовах стимулювання споживчого попиту: зростання реальної заробітної плати, виплати одноразових матеріальних допомог.

Нагадуємо:

За розрахунками Міністерства економіки, у січні ВВП України скоротився на 2,6 - 2,8%, зокрема через січневий локдаун.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Економічна правда