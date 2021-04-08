Власник трейдера Wexler Group заперечує свій зв'язок з Медведчуком

Петро Белз

Власник компанії Wexler Group Петро Белз, одного з найбільших імпортерів дизпалива в Україну, заявив, що вже припинив співпрацю з близьким до Віктора Медведчука бізнесменом Нісаном Моісеєвим та не закуповує паливо у його компанії Proton Energy Group S.A.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Ми співпрацювали з компанією Proton Нісана Моісєєва (якого називають партнером Віктора Медведчука. – ЕП). Познайомилися з ним у 2012-му році. Він в той момент поставляв основні об’єми на WOG та OKKO.

Тоді ж він почав здійснювати поставки і на нас, оскільки йому був цікавий ринок України, він часто сюди приїжджав. Я з ним вів розмови про можливість купівлі якоїсь сітки АЗС. Ми навіть вивчали це питання", - пригадав Белз.

На питання, наскільки коректно казати, що Wexler і Петро Белз якимось чином фронтують Ніссана Моісеєва, той відповів:

"Ні, це не так. У нас є свій бізнес, у нього свій бізнес. В мене були з Нісаном навіть такі напружені розмови, коли він намагався в Україні також формувати свою політику самостійно. Я йому сказав дуже-дуже просто: в Україні будемо торгувати ми".

За його словами, Proton Ніссана Моісеєва заявила про зупинку поставок з Росії через санкції РНБО щодо "Прикарпатзахідтрансу".

Белз додав, що Wexler Group призупиняє поставки нафтопродуктів з РФ, "тому що ви самі бачите, яке в Україні відношення до російських нафтопродуктів".

"Поки не зміниться політика і риторика нашої держави, у нас немає великого бажання постачати в Україну російське паливо", - додав він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Власник Wexler Group Петро Белз: Я не купую Glusco. Хочете, щоб мене забили Медведчуком під землю?

Нагадаємо:

За останній місяць Wexler втратив доступ до "Прикарпатзахідтрансу", яким вже готується управляти державний "Нафтогаз", та повністю відмовився від імпорту пального з Росії.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

У Міністерстві економіки відбулася нарада з представниками паливного ринку, на якому сторони запевнили, що ризик дефіциту наразі відсутній, а колишні поставки від Proton Energy будуть заміщені альтернативними джерелами.

Повідомлялось, що міжнародний трейдер Coral Energy замінить Proton Energy Group S.A. у ланцюжку поставок НК "Роснефть" в Україну.

Економічна правда