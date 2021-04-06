Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,80 - 27,82 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,80 - 27,82 гривні;
Євро – 32,90 - 32,93 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,90 гривні. Євро купують по 32,57 гривні, продають по 32,94 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,74 - 27,80 гривні, євро - 32,65 - 32,75 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,94 гривні.
6 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 23,85 гривні.
5 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,04 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,96 гривні.
Економічна правда
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