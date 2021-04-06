Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара

6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,80 - 27,82 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,80 - 27,82 гривні;

Євро – 32,90 - 32,93 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,90 гривні. Євро купують по 32,57 гривні, продають по 32,94 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,74 - 27,80 гривні, євро - 32,65 - 32,75 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,94 гривні.

6 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 23,85 гривні.

5 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,04 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,96 гривні.

Економічна правда