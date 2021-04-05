Новини 5 квітня: Київ паралізували затори, Мінфін бачить прогрес у перемовинах з МВФ

Про локдаун: Вранці 5 квітня столиця зупинилась у багатокілометрових заторах після того, як міська влада дозволила користуватись громадським транспортом лише окремим категоріям громадян і лише за наявності спецперепусток

Про МВФ: У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях

Про смартфони: Південнокорейська компанія LG Electronics повідомила про припинення виробництва смартфонів, щоб зосередити свої зусилля в таких секторах, як електромобілі, інтернет речей і рішення для бізнесу

Про Google: Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні

Про держборг: Мінфін за березень знизив прогноз виплат за держборгом у квітні-червні 2021 року на 0,54 млрд грн - до 165,7 млрд грн, при цьому міністерство підвищило прогноз виплат за держборгом у липні-вересні на 1,58 млрд грн - до 169,09 млрд грн.

Ексклюзиви ЕП:

Медоварня за мільйон доларів. Як пасічник-любитель виготовляє древній напій на основі меду та фруктів

Підприємець з Броварів шукав спосіб, як надати більшої доданої вартості меду і тепер виготовляє древній медовий напій в промислових масштабах. Що це за продукт та чи стане він новою "візитівкою" України.