Банкір Лавренчук очолив український офіс компанії, яка купила Vodafone Україна

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Російська телеком-компанія МТС 25 листопада 2020 року офіційно оголосила про продаж 100% частки у Vodafone Україна компанії Bakcell (за 734 млн дол).

Компанія Bakcell входить до холдингу NEQSOL.

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тис базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн осіб.