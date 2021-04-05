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Банкір Лавренчук очолив український офіс компанії, яка купила Vodafone Україна

Понеділок, 5 квітня 2021, 18:45
 
Володимир Лавренчук

Банкір Володимир Лавренчук очолив регіональний офіс в Україні азербайджанської компанії NEQSOL Holding, яка 2019 року купила Vodafone Україна.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

"На новій посаді Лавренчук планує зосередитися на пошуку інвестиційних проєктів в Україні.

2020 року Лавренчук приєднався до холдингу NEQSOL у ролі члена ради директорів Vodafone Україна", - пише видання.

Лавренчук обіймав посаду голови правління "Райффайзен Банк Аваль" протягом майже 15 років (з 2005 по 2019).

Зазначається, що формальним власником NEQSOL є Насіб Гасанов, якого на батьківщині вважають фігурою, підконтрольною Бейляру Аюбову, начальнику охорони президента країни Ільхама Алієва.

"NEQSOL Holding засновано в 1990-х роках. Основними напрямками діяльності є нафтогазова, телекомунікаційна, високотехнологічна й будівельна галузі. Одна з компаній NEQSOL є партнером державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російська телеком-компанія МТС 25 листопада 2020 року офіційно оголосила про продаж 100% частки у Vodafone Україна компанії Bakcell (за 734 млн дол).

Компанія Bakcell входить до холдингу NEQSOL.

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тис базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн осіб.

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