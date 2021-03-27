У пошуках нелегалів: всі АЗС в Україні пройдуть перевірку

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Україна щорічно втрачає мільярди через діяльність нелегальних АЗС, тому було прийнято рішення перевірити всі автозаправні станції України і припинити діяльність нелегальних, зазначив Чернишов.

"Наші стратегічні завдання – закрити тіньовий ринок пального, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на пальне", – додав Міністр.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити робочі групи для боротьби з нелегальним ринком палива на рівні кожної області, зокрема перевірятимуть автозаправні станції..

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