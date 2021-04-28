На Запорізькій ТЕС працює лише один енергоблок, зранку не працював жоден

На Запорізькій теплоелектростанції 28 квітня об 11:01 відключився єдиний на той момент у роботі енергоблок №3, згодом ДТЕК запустив роботу блока №2 – наразі він єдиний працює на ТЕС.

Про це повідомляє ДТЕК Енерго, дані Укренерго.

"Об 11.01 на ДТЕК Запорізька ТЕС аварійно відключився енергоблок №3, єдиний, який працював на той момент на ТЕС. Відключення енергоблока сталося через спрацьовування захисту клапанів турбіни. Причини спрацьовування з'ясовуються", – повідомили у компанії.

Станом на 18:35 була відновлена робота енергоблока №2, він набирає потужність. Наразі вона становить 207 мВт. Відключення енергоблока №3 відбулося без перебоїв енергопостачання власних потреб, відключення споживачів немає.

Повідомляється, що енергетики почали пускові операції енергоблоку №4. Також для покриття вечірнього піку споживання електроенергії з резерву виводять корпус енергоблоку №1 Криворізької ТЕС та енергоблок №10 Придніпровської ТЕС.

Нагадуємо:

Запорізька ТЕС є найпотужнішою тепловою електростанцією України.

У СБУ заявили, що ЗаТЕС, що входить в структуру холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, порушує законодавство в сфері виробництва електроенергії, це може дестабілізувати енергетичну систему України.

3 і 5 лютого на Запорізькій ТЕС відключався енергоблок, що призвело до короткочасного відключення світла в Енергодарі.

Економічна правда