Гривня на закритті міжбанку зміцнилась до долара
27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,73 - 27,75 гривні;
Євро – 33,51 - 33,53 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,66 – 27,85 гривні. Євро купують по 33,29 гривні, продають по 33,63 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,68 - 27,76 гривні, євро - 33,34 - 33,65 гривні.
Нагадуємо:
26 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.
26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 26 квітня на рівні 27,90 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,86 гривні.
27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Економічна правда
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