Гривня на закритті міжбанку зміцнилась до долара

27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,73 - 27,75 гривні;

Євро – 33,51 - 33,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,66 – 27,85 гривні. Євро купують по 33,29 гривні, продають по 33,63 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,68 - 27,76 гривні, євро - 33,34 - 33,65 гривні.

Нагадуємо:

26 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 26 квітня на рівні 27,90 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,86 гривні.

27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Економічна правда