Bitcoin за день зріс на 13% з найнижчих за два місяці значень

Протягом 26 квітня котирування криптовалюти Bitcoin "стрибнули" на понад 13% до 53 507 доларів після того, як значення сягнуло найнижчого за 7 тижнів значення.

Про це повідомляє Coindesk.

Після того, як курс криптовалюти обвалився, інвестори скористалися можливістю придбати актив за низькою ціною, що і спричинило стрімке зростання.

Станом на 14:00 за Києвом котирування Bitcoin становлять 53 507 доларів, або +8,07% за добу. Найнижче значення вночі (о 00:59 за Києвом) 26 квітня становило 47 272 доларів. Вартість активу продовжує зростати.

Нагадуємо:

Найпоширеніша криптовалюта Bitcoin 13 квітня сягнула нового рекорду у 62,732 долари, що пов’язано з виходом найбільшої криптовалютної біржі США Coinbase на IPO (первинне публічне розміщення акцій).

18 квітня курс біткоїна обвалився приблизно на 15% і знизився до мінімального рівня з кінця березня – до 51 тисячі доларів.

Економічна правда