Рада може голосувати за нового очільника Міненерго цього тижня

Верховна Рада в четвер, 29 квітня, може розглянути кандидатуру віцепрезидента "Енергоатома" Германа Глущенка на посаду міністра енергетики.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів перед початком засідання погоджувальної ради Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готуємося на четвер, щоб голосувати за пана Германа [Галущенка]... Ми зустрічалися [для обговорення його кандидатури] з фракцією, робилося це через Zoom, зараз пан Галущенко зустрічається з іншими фракціями, а потім буде зустріч із керівництвом Верховної Ради.

… Тобто ми вже не допускатимемо тих помилок, які були під час спроб призначити пана Вітренка, коли ми просто провели його через фракцію і потім внесли в зал", - розповів Арахамія.

За його словами, кандидатуру Галущенка запропонував розглянути Офіс президента, "тому що він був неодноразово учасником робочих нарад щодо ситуації в енергетиці й зарекомендував себе як професійна людина".

Водночас Арахамія наголосив, що нинішній в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко "залишається в команді, але не буде міністром енергетики", і не унеможливив нові кадрові призначення стосовно Вітренка.

Нагадуємо:

Фракція "Слуга народу" планує зібрати підписи за проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

7 квітня джерела "Економічної правди" повідомили, що чинний виконуючий обов'язки міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Наступного дня Міністерство енергетики заявило, що Вітренко "продовжує працювати", але не спростувало інформацію про те, що він написав заяву про звільнення.