Аналітики проаналізували звіт зі збитками УЗ
Аналітики ЦТС проаналізували консолідований фінансовий звіт "Укрзалізниці", який показав з якими фінансовими показниками компанія закінчила 2020 рік.
Про це повідомляє ЦТС.
Відповідно до консолідованого звіту "Укрзалізниця":
- Отримала 11,9 млрд грн чистого збитку.
- Отримала дохід від реалізації послуг УЗ, який становив 75,3 млрд гривень, в 2019 року компанія отримала дохід більше, ніж 90,4 млрд гривень.
- Фінансові витрати зросли і склали 4,2 млрд гривень в 2020 році.
- Отримала збиток в 2,8 млрд гривень за різницею операційних витрат і доходів, тоді як в 2019 році отримала прибуток в 4,8 млрд гривень.
- Доходи компанії за 2020 рік склали вантажні перевезення - 65,3 млрд грн (73,3 млрд у 2019 рік). Чистий прибуток склав 11,1 млрд грн, а роком раніше - 19,5 млрд грн. Весь прибуток від вантажних перевезень був використаний на покриття зростаючих збитків від пасажирських перевезень.
Загальне зниження обсягів вантажних перевезень залізничним транспортом по країні склало 3,4% в порівнянні з показником 2019 року.
В 2020 році відбулося сильне падіння доходів у вигляді вагонної складової - з 10,6 млрд грн у 2019 році до 4,9 млрд грн у 2020-му (-5,7 млрд грн).
Основні причини збитків:
- спад економіки через пандемію коронавірусу.
- Падіння реального ВВП в Україні на 4% в порівнянні з 2019 роком.
- Прискорення рівня інфляції до 5%.
- Зниження доходів від вантажних і пасажирських перевезень.
- Коливання курсових різниць.
- Зростання цін виробників промислової продукції на 14,5% в порівнянні з груднем 2019 року, що призвело до падіння української транспортної галузі в 2020 році: загальний оборот вантажів зменшився на 14,4% в порівнянні з 2019 роком, тоді як загальний пасажирообіг впав на 54,2%.
Рентабельність вантажних перевезень в 2020 році склала 17%. На тлі падіння вантажоперевезень залізничний перевізник сьогодні надає необхідний мінімум рівня послуг (забезпечує тягою і кількістю вагонів).
В "Укрзалізниці" підкреслюють, що в 2020 році вантажні тарифи у внутрішньому сполученні не змінювалися. Разом з тим, за минулий рік було реалізовано низку заходів щодо зміни тарифної політики, зокрема:
- переглянуті ставки плати за використання окремих власних вагонів перевізника АТ УЗ;
- встановлено нову ставку плати за використання власних контрейлерних платформ;
- встановлено плату за користування власними вагонами перевізника АТ УЗ під час виконання вантажних операцій.
Нагадуємо:
Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.
"Укрзалізниця" в 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку.
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