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Аналітики проаналізували звіт зі збитками УЗ

Неділя, 25 квітня 2021, 17:03
 

Аналітики ЦТС проаналізували консолідований фінансовий звіт "Укрзалізниці", який показав з якими фінансовими показниками компанія закінчила 2020 рік.  

Про це повідомляє ЦТС

Відповідно до консолідованого звіту "Укрзалізниця": 

  • Отримала 11,9 млрд грн чистого збитку.
  • Отримала дохід від реалізації послуг УЗ, який становив 75,3 млрд гривень, в 2019 року компанія отримала дохід більше, ніж 90,4 млрд гривень. 
  • Фінансові витрати зросли і склали 4,2 млрд гривень в 2020 році. 
  • Отримала збиток в 2,8 млрд гривень за різницею операційних витрат і доходів, тоді як в 2019 році отримала прибуток в 4,8 млрд гривень. 
  • Доходи компанії за 2020 рік склали вантажні перевезення - 65,3 млрд грн (73,3 млрд у 2019 рік). Чистий прибуток склав 11,1 млрд грн, а роком раніше - 19,5 млрд грн. Весь прибуток від вантажних перевезень був використаний на покриття зростаючих збитків від пасажирських перевезень. 

Загальне зниження обсягів вантажних перевезень залізничним транспортом по країні склало 3,4% в порівнянні з показником 2019 року. 

В 2020 році відбулося сильне падіння доходів у вигляді вагонної складової - з 10,6 млрд грн у 2019 році до 4,9 млрд грн у 2020-му (-5,7 млрд грн). 

Основні причини збитків: 

  • спад економіки через пандемію коронавірусу. 
  • Падіння реального ВВП в Україні на 4% в порівнянні з 2019 роком. 
  • Прискорення рівня інфляції до 5%. 
  • Зниження доходів від вантажних і пасажирських перевезень. 
  • Коливання курсових різниць.
  • Зростання цін виробників промислової продукції на 14,5% в порівнянні з груднем 2019 року, що призвело до падіння української транспортної галузі в 2020 році: загальний оборот вантажів зменшився на 14,4% в порівнянні з 2019 роком, тоді як загальний пасажирообіг впав на 54,2%. 

Рентабельність вантажних перевезень в 2020 році склала 17%. На тлі падіння вантажоперевезень залізничний перевізник сьогодні надає необхідний мінімум рівня послуг (забезпечує тягою і кількістю вагонів). 

В "Укрзалізниці" підкреслюють, що в 2020 році вантажні тарифи у внутрішньому сполученні не змінювалися. Разом з тим, за минулий рік було реалізовано низку заходів щодо зміни тарифної політики, зокрема: 

  • переглянуті ставки плати за використання окремих власних вагонів перевізника АТ УЗ; 
  • встановлено нову ставку плати за використання власних контрейлерних платформ; 
  • встановлено плату за користування власними вагонами перевізника АТ УЗ під час виконання вантажних операцій. 

Нагадуємо: 

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році. 

"Укрзалізниця" в 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку.

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