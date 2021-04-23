Курс валют на 23 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,89 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,88 - 27,90 гривні;

Євро – 33,61 - 33,63 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80 – 28,02 гривні. Євро купують по 33,28 гривні, продають по 33,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,85 – 27,94 гривні, євро – 33,45 – 33,56 гривні.

Нагадуємо:

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 квітня на рівні 28,06 гривні, проте послабив курс до євро.

Економічна правда