Курс валют на 23 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,89 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,88 - 27,90 гривні;
Євро – 33,61 - 33,63 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80 – 28,02 гривні. Євро купують по 33,28 гривні, продають по 33,72 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,85 – 27,94 гривні, євро – 33,45 – 33,56 гривні.
Нагадуємо:
22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 квітня на рівні 28,06 гривні, проте послабив курс до євро.
Економічна правда
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