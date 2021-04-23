В "Слузі народу" розповіли, як пройшла зустріч з кандидатом в міністри енергетики

Фракція "Слуга народу" провела "конструктивну зустріч" з віцепрезидентом НАЕК "Енергоатом" Германом Галущенком, що розглядається в якості кандидата на посаду міністра енергетики.

Про це повідомив присутній на ній співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна".

"Розмова представників фракції з Германом тривала близько години. Було приблизно 20 запитань, що стосуються всіх сфер паливно-енергетичного комплексу. Депутати серйозно підготувалися. У цілому, все пройшло конструктивно. Як мені здалося, негативу не було", – зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, є всі передумови говорити, що фракція підтримає кандидатуру Галущенко.

"Наступний етап – розгляд на засіданні енергокомітету, очолюваного Андрієм Герусом. Там мають бути обговорені конкретні цілі і стратегічне бачення розвитку енергетики", – сказав співрозмовник агентства.

Щодо зустрічі з фракцією, то співрозмовник агентства зазначив, що одними з ключових питань були тарифи на енергоресурси, а також вирішення питання боргів перед ВДЕ-генерацією та інших заборгованостей між учасниками енергоринків.

За його словами, Галущенко висловився "за більш диференційований підхід до тарифів відповідно до обсягів споживання, а також за пошук збалансованого рішення з урахуванням інтересів усіх учасників енергоринків і з залученням внутрішніх ресурсів енергосистеми для вирішення проблем".

Нагадуємо:

Фракція "Слуга народу" розгляне питання призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

7 квітня джерела Економічної правди повідомили, що чинний виконуючий обов'язки міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

Інший співрозмовник з оточення Вітренка заявив, що той почав говорити про свій відхід ще близько двох тижнів тому.

Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.