Міністерство енергетики може очолити віцепрезидент "Енергоатома"

Герман Галущенко

Фракція "Слуги народу" розгляне питання призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".

Засідання фракції пройде 22 квітня в онлайн-режимі.

Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента "Енергоатому" в травні 2020 року. У 2013-2014 роках він працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

У його послужному списку також робота в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції та Адміністрації президента.

Нагадуємо:

7 квітня джерела Економічної правди повідомили, що чинний виконуючий обов'язки міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

Інший співрозмовник з оточення Вітренка заявив, що той почав говорити про свій відхід ще близько двох тижнів тому.

Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.

Економічна правда