Нова соцмережа Clubhouse всього за пів місяця зібрала 4,5 млн учасників

Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. За пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.

Джерело: дані аналітичної компанії App Annie

Деталі: Незважаючи на те, що соцмережа доступна тільки за запрошеннями, з 1 по 16 лютого кількість її учасників зросла з 3,5 мільйона до 8,1. Все більше на неї звертають увагу мешканці Великої Британії, Німеччини, Японії, Бразилії та Туреччини.

На думку авторів дослідження, причиною такої популярності могла стати поява в аудіочаті таких знаменитостей, як Ілон Маск і Марк Цукерберг.

Аналітики повідомляють, що на тлі ажіотажу навколо Clubhouse соцмережа Facebook також почала розробку сервісу аудіоспілкування.