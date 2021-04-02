Єгипет вимагатиме мільярд доларів компенсації за блокування Суецького каналу

Влада Єгипту оцінила збитків від затору у Суецькому каналі у 1 мільярд доларів з урахуванням витрат за звільнення судна та втрати прибутків, проте досі невідомо, з кого саме стягуватимуть компенсацію.

Про це повідомляє CNBC.

Очільник та директор-розпорядник регулятора Суецького каналу (Suez Canal Authority) Усама Рабі зазначив, що сума компенсації підрахована з огляду на збитки від зупинки руху, витрати на обладнання та робочу силу 800 рятувальників, що звільняли корабель.

За його словами, влада розглядає можливість домовленості щодо суми компенсації з компанією, або ж справа дійде до суду.

У справі з компенсацією постає питання, хто саме є відповідальним за інцидент. Так, власником судна Ever Given є японська компанія, управлінцем - тайванська, операторами судна – німецька компанія. Також судном, зареєстрованим у Панамі, керували громадяни Індії.

Нагадуємо:

Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа заявив, що збитки від блокування Ever Given можуть сягнути 1 млрд доларів.

24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.

Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.

Контейнеровоз Ever Given належить компанії Evergreen Marine.

Понад три сотні суден стояло в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.

29 березня гігантський контейнеровоз Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.

Економічна правда