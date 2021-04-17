Український ринок бензинів виріс на 13% у першому кварталі

У січні - березні 2021 року баланс ринка бензинів в Україні виріс на 13%, до 521 тисячі тонн, тоді як у 2020 році показники були 459,5 тисячі тонни, це на 61, 6 тисячі тонн більше.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Внутрішнє виробництво за звітний період збільшилася на 7,4%, до 258,4 тис. т це на 17,8 тис. т, більше ніж у першому кварталі минулого року.

Кременчуцький НПЗ збільшив випуск бензинів на 10%, до 223,4 тис. т.

На Шебелинський завод довелося 35 тис. т, це на 6,7% менше показника січня-березня минулого року.

Частка українських бензинів в загальному балансі ринку за підсумком перших трьох місяців поточного року склала 49,5% проти 52,3% в січні-березні 2020 р.

Імпорт автомобільних бензинів на український ринок в першому кварталі 2021 р виріс на 20%, до 262,7 тис. т, це на на 43,8 тис. т більше ніж в аналогічному періоді в минулому році (218,9 тис. т).

Імпортні поставки з Білорусі зросли на 50%, до 226,2 тис. т. В "А-95" пояснюють такий стрибок низькою базою порівняння: в першому кварталі 2020 року поставки з Білорусі було знижено вдвічі через проблеми із забезпеченням сировиною.

Відвантаження в Україну з НПЗ PNK ORLEN (Польща) скоротилися на 45% (29,9 тис. т), до 36,3 тис. т. За словами "А-95", основна причина - значне зменшення закупівель брендом ОККО.

Нагадуємо:

з 2 по 9 квітня практично всі роздрібні мережі знизили ціни на бензини в межах 0,1-1,5 грн/л.

3 квітня Кабмін схвалив проект меморандуму з нафтотрейдерами, щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів і задоволенню потреб споживачів на період карантину та обмежень.

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