Dragon Capital закрила угоду з купівлі "Юнекс Банку" Новинського

Група компаній Dragon Capital спільно з банкіром Іваном Світеком завершили угоду з придбання 100% акцій ПАО "Юнекс Банк" (75,01% та 24,99% акцій відповідно) у групи компаній "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.

Про це повідомляється у прес-релізі Dragon Capital.

"Dragon Capital та Іван Світек зацікавлені у розвитку UnexBank та володіють необхідною експертизою, щоб вивести його на топові позиції рейтингів лідерів банківського сектору України", - йдеться у повідомленні.

"В цій угоді ми раді бути партнерами з Іваном Світеком. Він має величезний досвід і прекрасну репутацію у банківському секторі. Сьогодні пан Світек також призначений головою правління UnexBank.

Ми впевнені, що для банку та його команди це прекрасна можливість реалізувати свій потенціал та зробити серйозний ривок у розвитку", - заявив гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала.

"Ми плануємо, що протягом наступних кількох років банк стане одним з лідерів за якістю обслуговування клієнтів, а також впровадження нових інноваційних продуктів", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк погодив придбання 75,01% акцій АТ "Юнекс Банк" Томашем Фіалою через низку компаній групи Dragon Capital, ще 24,99% акцій купує Іван Світек, ексголова Альфа Банку.

Повідомлялось, що група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) хоче викупити понад 75% АТ "Юнекс Банк" нардепа Вадима Новинського.

Раніше Антимонопольний комітет дозволив групі інвесткомпаній Dragon Capital придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банку", бенефіціарним власником якого є Вадим Новинський. Водночас, тоді повідомлялося лише про намір придбати понад половину акцій АТ.

Станом на третій квартал 2020 року, головний акціонер банку - компанія Withine Investments LTD ( 94,9% акцій). Кінцевий бенефіціар цієї компанії - політик і бізнесмен Вадим Новинський.

"Юнекс Банк" є членом Фонду гарантування вкладів фізосіб. За десять місяців 2020 року Юнекс Банк отримав 28,1 млн грн збитку.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Засновником і гендиректором є Томаш Фіала.

Економічна правда