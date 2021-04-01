НБУ дозволив Dragon Capital купити "Юнекс Банк" Новинського
Національний банк погодив придбання 75,01% акцій АТ "Юнекс Банк" Томашем Фіалою через низку компаній групи Dragon Capital, ще 24,99% акцій купує Іван Світек, ексголова Альфа Банку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Рішення 1 квітня 2021 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.
"Рішення ухвалені за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників", – додали у регуляторі.
Наразі контролером АТ "Юнекс Банк" є нардеп Вадим Новинський, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.
Нагадуємо:
Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) хоче викупити понад 75% АТ "Юнекс Банк" нардепа Вадима Новинського.
Раніше Антимонопольний комітет дозволив групі інвесткомпаній Dragon Capital придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банку", бенефіціарним власником якого є Вадим Новинський. Водночас, тоді повідомлялося лише про намір придбати понад половину акцій АТ.
Станом на третій квартал 2020 року, головний акціонер банку - компанія Withine Investments LTD ( 94,9% акцій). Кінцевий бенефіціар цієї компанії - політик і бізнесмен Вадим Новинський.
"Юнекс Банк" є членом Фонду гарантування вкладів фізосіб. За десять місяців 2020 року Юнекс Банк отримав 28,1 млн грн збитку.
Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Засновником і гендиректором є Томаш Фіала.
Економічна правда
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