НБУ дозволив Dragon Capital купити "Юнекс Банк" Новинського

Національний банк погодив придбання 75,01% акцій АТ "Юнекс Банк" Томашем Фіалою через низку компаній групи Dragon Capital, ще 24,99% акцій купує Іван Світек, ексголова Альфа Банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення 1 квітня 2021 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

"Рішення ухвалені за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників", – додали у регуляторі.

Наразі контролером АТ "Юнекс Банк" є нардеп Вадим Новинський, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

Нагадуємо:

Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) хоче викупити понад 75% АТ "Юнекс Банк" нардепа Вадима Новинського.

Раніше Антимонопольний комітет дозволив групі інвесткомпаній Dragon Capital придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банку", бенефіціарним власником якого є Вадим Новинський. Водночас, тоді повідомлялося лише про намір придбати понад половину акцій АТ.

Станом на третій квартал 2020 року, головний акціонер банку - компанія Withine Investments LTD ( 94,9% акцій). Кінцевий бенефіціар цієї компанії - політик і бізнесмен Вадим Новинський.

"Юнекс Банк" є членом Фонду гарантування вкладів фізосіб. За десять місяців 2020 року Юнекс Банк отримав 28,1 млн грн збитку.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Засновником і гендиректором є Томаш Фіала.

Економічна правда